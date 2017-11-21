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21 Kasım 2017 16:49

Tırların Bolu Dağı’na girmesine izin verilmiyor

Bolu Dağı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, tırların Bolu Dağı’na girişine izin verilmiyor.

Tırların Bolu Dağı’na girmesine izin verilmiyor

21 Kasım 2017 16:49


Bolu’da, dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte Bolu Dağı’nda sis de etkili oluyor. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde kar yağışı yer yer tipi şeklinde olurken, sis nedeniyle görüş mesafesi de yer yer 5 metreye kadar indi.


Sürücülerin sis nedeniyle zor anlar yaşadığı Bolu Dağı güzergahında, trafik ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kar yağışı ve sis nedeniyle, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyorlar.


Ayrıca, D-100 Karayolu Bolu Dağı girişinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, tırların trafiği olumsuz etkilememesi için Bolu Dağı’na girişine izin vermiyorlar.


Kar beraberinde kazaları da getirdi


Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte, Bolu’da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu üzerinde 3’ü hafif yaralamalı 7’si maddi hasarlı toplam 10 kaza meydana geldi. Kazalarda yaralananlar kent merkezi ve ilçelerdeki çeşitli hastanalere kaldırıldılar.




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