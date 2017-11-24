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24 Kasım 2017 12:10

Trambolin Cimnastik dalında ilk altın madalya

Bulgaristan’da düzenlenen Trambolin Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası’nda Bolulu sporcu Doğukan Büyükarslan, Cumhuriyet tarihinde Türkiye’ye ilk kez altın madalya kazandırdı.

Trambolin Cimnastik dalında ilk altın madalya

24 Kasım 2017 12:10


Bu yıl 25’incisi düzenlenen Trambolin Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirildi. Şampiyonada, Türkiye’yi temsil eden Bolulu sporcu Doğukan Büyükarslan Trambolin Cimnastik dalında Türkiye adına ilk kez altın madalya kazandıran sporcu oldu.


Turnuva sonrasında Bolu’ya dönen Doğukan Büyükarslan ve diğer milli sporcular Mert Gürer ve Sıla Musluk ile antrenörleri Caner Öztürk ve Sıla Musluk, Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.


Cumhuriyet tarihinde ilk kez Trambolin Cimnastik dalında altın madalya kazandıran Doğukan Büyükarslan’ı tebrik eden Vali Baruş, “Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Doğukan, kazandığı altın madalya ile gençlerimize örnek oldu. Artık bu sonuçtan sonra aşağıya inmek yok, bu başarının devamını bekliyoruz” dedi.


Düzenlenen ziyarette Vali Baruş tarafından sporculara çeşitli hediyeler de verildi.




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