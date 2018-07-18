Uygulamalı girişimcilik eğitimlerine başvurular başladı

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, TSO ve İş Kurumu işbirliğiyle, KOSGEB destekli olarak gerçekleştirilecek olan uygulamalı girişimcilik eğitimleri hakkında açıklamada bulundu. Ateş tarafından yapılan açıklamada girişimcilik eğitimlerinin KOSGEB internet sitesinde başvuruya açıldığı bildirildi.

Birisi hafta içi, diğeri hafta sonu olmak üzere ilk etapta iki eğitim için başvuruların KOSGEB internet sitesi üzerinden alınmaya başladığını söyleyen TSO Başkanı Ateş, “Hafta içi gerçekleştirilecek eğitimin 30 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 4 gün süreyle, hafta sonu gerçekleştirilecek eğitimin ise 4-5-11-12 Ağustos tarihlerinde yine 4 gün süreyle Ticaret ve Sanayi Odası eğitim salonlarında yapılacak. Eğitimlere başvurmak isteyen girişimci adayları KOSGEB internet sitesi üzerinde yer alan ‘uygulamalı girişimcilik eğitimi duyuruları’ üzerinden Bolu ilini seçerek eğitimlere başvurabilir. Başvurular kişiler tarafından e-devlet sistemi üzerinden de yapılabilir. Başvuru sayfasında konuyla ilgili yönlendirme bulunuyor. Eğitimler için belirlenen kontenjanların 25’er kişi ile sınırlı” dedi.

30 Temmuz’da başlayacak olan eğitimin son başvuru tarihinin 24 Temmuz 2018, 4 Ağustos’ta başlayacak olan ikinci eğitimin ise son başvuru tarihinin 29 Temmuz 2018 olduğunu da belirten Ateş, bilgi ve yönlendirme desteği için girişimci adaylarının TSO Genel Sekreterliği ile iletişime geçebileceklerini sözlerine ekledi.