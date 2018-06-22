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22 Haziran 2018 15:03

Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Bolu il merkezinde yaptıkları operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

22 Haziran 2018 15:03


Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu kullanım ve satımına yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında Y.C.Y (20), E.M.Y(19), H.S.(28), A.F.B. (29), A.K(36), S.B. (30) ve E.K.(30) isimli şahısların ikamet, araç ve üzerlerinde aramalar yapıldı. Aramalar neticesinde 12,83 gram sentetik kannabonaid maddesi ele geçirildi.


Yürütülen soruşturma neticesinde Y.C.Y, E.M.Y, H.S. ve E.K isimli şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. A.K, S.B. ve A.F.B ise mevcutlu olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etti.




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