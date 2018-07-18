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18 Temmuz 2018 22:25

Uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

Bolu’da polis ekiplerinin operasyonunda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

18 Temmuz 2018 22:25


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.Ö.Ö. ve N.Y.E. isimli şahısların İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuları Bolu’da sattıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Şahısların kent merkezinde park halindeki bir otomobilde uyuşturucu sattıklarını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonda B.Ö.Ö. ve N.E. Y. içinde bulundukları otomobil ve üstlerinde yaptıkları aramada 1 adet hassas terazi ile 18 gram skunk ele geçirdi.


Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece “uyuşturucu ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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