Vali Baruş, Kıbrıscık halkıyla iftarda buluştu

Bolu Valisi Aydın Baruş, Ramazan ayında gerçekleştireceği ilçe ziyaretleri kapsamında Kıbrsıcık halkı ile iftar açtı. Kıbrıscık ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel Kıbrıscık iftar programına katılarak Kıbrıscık halkı ile orucunu açan Vali Baruş, burada şehit yakınları, öksüz ve yetim çocuklarla aynı sofrada yer alarak onlarla bir süre sohbet etti ve bir istekleri olup olmadığını sordu.

Kıbrıscık ilçesi kapalı pazar yerinde yapılan ve Vali Baruş’un katıldığı iftara Kıbrıscık Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, İl Müftüsü Orhan Genç, Şehitlerimizin yakınları, öksüz-yetim çocuklar ile aileleri ve Kıbrıscık Halkı katıldı.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftar sonrası Vali Baruş, ilçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu ile birlikte İlçe Kütüphanesi’ne geçerek muhtarlarla bir araya geldi.