Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 15:01

Vali Baruş, yangınzede aileleri ziyaret etti

Bolu Valisi Aydın Baruş, Karacasu Beldesi’nde bayramın birinci günü çıkan yangında evleri yanan ailelere geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Baruş, yangınzede aileleri ziyaret etti

18 Haziran 2018 15:01


Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü Karacasu Beldesi Fatih Mahallesi Sakarya Sokak’ta Mehmet Kocasoy’a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede odunluğun bitişiğinde bulunan samanlığa, ardından da Ali ve Mithat Kocasoy’un evlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 1,5 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 2 katlı 3 ahşap ev, 1 samanlık ve 1 odunluk tamamen yandı.


Bolu Valisi Aydın Baruş, çıkan yangın sonrası maddi kayıp yaşayan ailelere geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı’nın 2’inci günü yangınzede aileleri ziyaret eden Vali Baruş, ailelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi talimat verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç