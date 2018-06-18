Vali Baruş, yangınzede aileleri ziyaret etti

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü Karacasu Beldesi Fatih Mahallesi Sakarya Sokak’ta Mehmet Kocasoy’a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede odunluğun bitişiğinde bulunan samanlığa, ardından da Ali ve Mithat Kocasoy’un evlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 1,5 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 2 katlı 3 ahşap ev, 1 samanlık ve 1 odunluk tamamen yandı.

Bolu Valisi Aydın Baruş, çıkan yangın sonrası maddi kayıp yaşayan ailelere geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı’nın 2’inci günü yangınzede aileleri ziyaret eden Vali Baruş, ailelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi talimat verdi.