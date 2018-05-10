Yasak aşk cinayetinde ilk dava görüldü

İlişki yaşadığım kişi beni zamanında bıraksaydı, böyle bir olay yaşanmayacaktı” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde bulunan entegre kümes işletmesinde bakıcı olarak çalışan Hasan Mitiler, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kaldığı lojmanda tüfekle vurularak öldürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri cinayetin işlendiği yerde yaptıkları çalışma sonrasında, Hasan Mitiler’in katili olduğunu tespit ettikleri kayınbiraderi Hasan Adıyaman’ı Kahramanmaraş’ta otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı.

Emniyetteki ifadesinde, eniştesini karısıyla yasak ilişki yaşadığı için öldürdüğünü itiraf eden Hasan Adıyaman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hasan Adıyaman ilk kez hakim karşısına çıktı. Adıyaman, duruşmada verdiği ifadesinde, “Karım Sibel ile kız kardeşimin eşi olan Hasan Mitiler arasında bir ilişki olduğunu sezmiştim. Hasan’ın sürekli olarak elinden telefon düşmüyordu. Beni görünce de telefonu hep saklıyordu. Sezgilerimde yanılmamıştım. Bir gün evde bir telefon buldum. Hemen telefonu kurcalamaya başladım. Telefonda eniştemin numarası ve mesajlar vardı. Eşime bu durumu sorduğumda, ‘Her şeyi gördün, her şey ortada’ diye cevap verdi. Bu olaydan birkaç ay sonra karım Sibel ile eniştem Hasan, benim üç çocuğumu da yanı alarak önce Bursa’ya kaçmışlar ardında da Bolu’nun Dörtdivan ilçesine gelmişler. Burada kısa süreli tavuk çiftliğinde çalışmışlar. Yani karım ile eniştem 50 gün birlikte yaşamışlar” dedi.

“Öldürmek istemedim”

Bir süre sonra eniştesi ile eşinin tekrar Kahramanmaraş’a döndüklerini ancak olaydan bir gün önce Mitiler’in çalışmak için tekrar Dörtdivan’a döndüğünü öğrendiğini belirten Adıyaman, “Olaydan bir gün önce kız kardeşimle barışan eniştemin, eşini Kahramanmaraş’ta bırakarak, tekrar Dörtdivan ilçesine tavuk çiftliğinde çalışmak üzere geldiğini öğrendim. Benim de tek amacım onu korkutmaktı. Oturduğu evi buldum ve kapıyı çaldım. Eniştem tam olarak kapıyı açmadı. Kapıyı tam olarak açmayınca aramızda arbede çıktı. Bu sırada omzumda bulunan av tüfeğini elime aldığımda tüfek ateşlendi. Ne olduğunu anlamadım” şeklinde konuştu.

Sanık eşi: “Ben yanlış ilişkiler yaşadım”

Mahkemede, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen sanık Hasan Adıyaman’ın eşi Sibel Cülfük, suçlunun kendisi olduğunu söyleyerek, “Hasan benim 3 çocuğumun babasıdır. Her ne kadar boşanmış olsak da benim kocamdır. O suçsuzdur. Burada suçlu arıyorsanız, biri benim diğeri de kendisiyle yasak ilişkiye girdiğim Hasan Mitiler’dir. Suçsuz yere o ceza çekiyor. Boşandığım kocam yasak ilişki yaşadığım Hasan’ı öldürmeye gitmemiştir. Onu korkutmak için olay yerine gitmiştir. Hatta kocam sürekli, ‘ölüm onu sevindirir’ diyordu. Ben yanlış ilişkiler yaşadım. İlişki yaşadığım kişi beni zamanında bıraksaydı, böyle bir olay yaşanmayacaktı” dedi.