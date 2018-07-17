İstanbul’da yaşayan ve yıllık izninde memleketi Seben’e gelen Mürsel Yılmaz, Uzundere mevkiinde ormanlık alanda aracıyla gezerken yavru bir ayı gördü. Aracından inen Yılmaz, cep telefonu ile ormanlık alanda gördüğü yavru ayıyı görüntülemeye başladı. Ağaçların ve kayalıkların arasında yiyecek arayan yavru ayıya korkusuzca yaklaşan Mürsel Yılmaz, yavru ayıya bölgeden uzaklaşmaması için defalarca “Gel oğlum buraya, kaçma” diyerek seslendi. Yavru ayının annesinin ortaya çıkmasından çekinmeyen Yılmaz, ayının videosunu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntülerde ayıya “Gel oğlum buraya” diyerek seslenen Yılmaz, sosyal medyada büyük ilgi gördü.