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  •  » Yavru Ayıyı “Gel Oğlum Buraya" Diyerek Çağıran Vatandaş Sosyal Medyada Ilgi Odağı Oldu
17 Temmuz 2018 13:07

Yavru ayıyı “Gel oğlum buraya" diyerek çağıran vatandaş sosyal medyada ilgi odağı oldu

Bolu’nun Seben ilçesinde ormanlık alanda gezerken karşılaştığı yavru ayıyı “Gel oğlum buraya” diyerek görüntüleyen Mürsel Yılmaz, sosyal medyada yayınladığı video ile ilgi odağı oldu.

Yavru ayıyı “Gel oğlum buraya

17 Temmuz 2018 13:07


İstanbul’da yaşayan ve yıllık izninde memleketi Seben’e gelen Mürsel Yılmaz, Uzundere mevkiinde ormanlık alanda aracıyla gezerken yavru bir ayı gördü. Aracından inen Yılmaz, cep telefonu ile ormanlık alanda gördüğü yavru ayıyı görüntülemeye başladı. Ağaçların ve kayalıkların arasında yiyecek arayan yavru ayıya korkusuzca yaklaşan Mürsel Yılmaz, yavru ayıya bölgeden uzaklaşmaması için defalarca “Gel oğlum buraya, kaçma” diyerek seslendi. Yavru ayının annesinin ortaya çıkmasından çekinmeyen Yılmaz, ayının videosunu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntülerde ayıya “Gel oğlum buraya” diyerek seslenen Yılmaz, sosyal medyada büyük ilgi gördü.




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