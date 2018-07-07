Yeni Malatyasporlu oyuncu Adem Büyük’ün kaburgası kırıldı

Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’un tecrübeli santrforu Adem Büyük’ün antrenman sırasında göğsünün üzerine düşerek sakatlandığı bildirildi.

1 Temmuz’da Bolu’da kamp çalışmalarının ilk etabına başlayan Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve sporcuların fiziksel anlamda sezon içerisinde bir sıkıntı yaşamaması için bu çalışmaları yapmaları gerektiğini belirterek, “Şu ana kadar Adem’in dışında herhangi bir aksilik yaşamadık. Adem, dün antrenmanın bir bölümünde göğüs kafesinin üzerine düştü. Aldığımız sonuca göre ufak bir kırık oluştu. İyileşme süresini doktorlar 3 hafta ile 6 hafta arasında veriyorlar. Bizim için bir şanssızlıktı. Çünkü önemli bir oyuncu Adem. Umarım en kısa zamanda iyileşir ve tekrar antrenmanlarına başlar” dedi.

“Hazırlık maçları yeni oyuncuları görmek açısından önemli”

Bolu’da sürdürdükleri kamp boyunca 2 hazırlık maçı yapacaklarını ve hazırlık maçlarının yeni katılan oyuncular için önemli olduğunu söyleyen Ravcı, “Kamp döneminin ikinci etabı Düzce Topuk Yaylası’nda gerçekleşecek. İkinci etapta da 3 yada 4 hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Hazırlık maçları şu yüzden önemli; elimizdeki mevcut oyuncuların bize ne verebileceklerini biliyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular oldu, bu hazırlık maçları bizim onları görme açısından done verecek. Ama biz iyi oyuncular olduğunu biliyoruz. Yeni malatyaspor’a güç katacaklarını da biliyoruz. Umarım kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon yaşarız. Yeni sezon bütün takımlara hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Ravcı, son olarak transfer çalışmalarının da devam ettiği kaydederek şunları söyledi:

“Yeni malatyaspor olarak geçen sene iyi bir performans sergiledik. Bu anlamda oyuncularımız müthiş bir direnç ortaya koydular. Çok güzel maçlarımız oldu. Bu sezon geçen sezonun üstüne çıkmak zorundayız hem futbol olarak hem de spor anlamında güzel şeyler olmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda transfer çalışmalarımız da devam diyor. İlerleyen günlerde aramıza katılan oyuncular olacak.”