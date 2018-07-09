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09 Temmuz 2018 14:06

Yıldırım düşen yayla evi küle döndü

Bolu’da bir yayla evine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Yıldırım düşen yayla evi küle döndü

09 Temmuz 2018 14:06


Olay, 8 Temmuz Pazar günü saat 20.45 sıralarında Bolu’nun Gerede ilçesi Avşar Tarakçılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köy muhtarına ait olan yayla evine kötü hava koşulları nedeniyle yıldırım düştü. Yıldırım düşmesinin ardından yayla evinde başlayan kısmi yanma, kısa sürede büyüyerek tüm yapıya yayıldı. Bu sırada evdeki yanmayı fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahaleye başlandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.




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