17 yaşındaki lise öğrencisi motosiklet kazasında can verdi

Edinilen bilgiye göre, Eski İl Sağlık Müdürü Hüseyin Özeren’in oğlu 17 yaşındaki Hasan Özeren’in kullandığı motosiklet, bugün sabah saatlerinde Burdur Fethiye Karayolu Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde M.T yönetimindeki 15 DY 827 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada lise 10. sınıf öğrencisi Özeren olay yerinde hayatını kaybederken arkasında bulunan lise öğrencisi 16 yaşındaki Merve Tuğçe Y. yaralandı. Ağır yaralanan Merve Tuğçe Y. olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özeren’in cenazesi morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü M.T. ise gözaltına alındı.