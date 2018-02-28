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28 Şubat 2018 15:21

28 Şubat gazete manşetleriyle hatırlatıldı

Burdur’da 28 Şubat, yıldönümünde dönemin gazete manşetleriyle hatırlatıldı.

28 Şubat gazete manşetleriyle hatırlatıldı

28 Şubat 2018 15:21


AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, İstasyon Caddesi’nde “28 Şubat’ın manşetleri” sergisi açıldı. Dönemin birçok gazete manşetinin yer aldığı sergide partililer, 28 Şubat’ta yaşananları kınadı. Partililer, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Osman Erdem’in açıklamasının ardından 28 Şubat mağduru, dönemin Refah Partisi Burdur İl Başkanı Osman Çetin ve Memur-Sen Şube Başkanı Murat Bulut’un eşi Ebru Bulut’u ziyaret etti.


Erdem, "28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye postmodern bir darbeye muhatap oldu. Bugün 28 Şubat Darbesinin yıldönümü vesilesiyle tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. 28 Şubat darbesi bir insanlık suçudur. Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp, teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomiye, iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler" dedi.




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