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12 Ağustos 2018 14:15

Acılı annenin bebeğine son bakışı

Burdur’un Bucak ilçesinde, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

Acılı annenin bebeğine son bakışı

12 Ağustos 2018 14:15

Bebeğin cenazesi, morgdan alınırken acılı anne otomobilinin içinde kucağına verilen bebeğine üzüntüyle baktı.


Bucak ilçesi Boğazköy’de 3 aylık kız bebeği H.D.A.’nın dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre nefes borusuna mama kaçtı. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bebek, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.D.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.


Minik bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra babası ve halası tarafından morgdan alındı. Bebeğin cansız bedeni otomobilde bekleyen anne Emine A.’nın kucağına verildi. Acılı annenin bebeğin cenazesine hüzünlü şekilde bakması kameralara yansıdı. Minik bebeğin cenazesinin Konya’da defnedileceği öğrenildi.




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