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26 Kasım 2017 19:31

Başkan Kalkan’a Oskar Ödülü

Burdur Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Kalkan, Türkiye birincisi seçildi.

Başkan Kalkan’a Oskar Ödülü

26 Kasım 2017 19:31


Türkiye Esnaf Haber Dergisi tarafından bu yıl 17’incisi düzenlenen Türkiye Esnaf Oskarları ödülüne layık görülen Burdur Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Kalkan Türkiye birincisi seçildi.


Grand Özeren Otelde düzenlenen Burdur Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Kalkan’a ödülü Burdur Valisi Şerif Yılmaz tarafından verildi. Vali Yılmaz ayrıca Türkiye’de ilk kez genel sekreterlik bazında Burdur Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Nevriya Yıldırım’a da oskarını verdi. Esnaf Odaları Birliği de Yönetenler ve Kamu Kurum Kuruluşları Müdürlerine plaketleri verildi. Vali Yılmaz’a ödülünü de Birlik Başkanı Kalkan verdi.


Vali Yılmaz yaptığı konuşmada; böyle bir ödülün Burdur tarafından hak edilmesinin ziyadesiyle memnuniyet verdiğini ve faaliyetlerinin artarak devam etmesini temenni ettiğini belirtti.


Birlik Başkanı Kalkan da davetlileri selamlayarak yaptığı konuşmada; Burdur’daki etkinlikler vesilesiyle, yapılan oylamada birinci seçildiğini, bu ödülü şahsına değil Burdur esnafları adına kabul ettiğini söyledi ve faaliyetlerinin çeşitlenerek devam edeceğini bildirdi.




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