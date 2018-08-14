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14 Ağustos 2018 12:32

Belediye Başkan Vekili Sezgin, yeni yapılan parkta incelemelerde bulundu

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin yeni yapılan parkta incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Vekili Sezgin, yeni yapılan parkta incelemelerde bulundu

14 Ağustos 2018 12:32


Beraberinde Bucak Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Kanık, Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Dündar Uzun iler birlikte eski Perşembe pazarı yerine yapılan parkta incelemelerde bulunan Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin “Halkımızın rahat ortamlarda oturup açık havada iyi vakit geçirebilmesi için bu tür parklara ihtiyacımız var. Eski Perşembe pazarında yaptığımız düzenlemeler ile hem oto park sorununa büyük bir ölçüde nefes aldırmış olacağız hem de yanına yaptığımız parkta çocuklarımızın oynayabileceği oyun grupları yanı sıra, yetişkinler için de oturma yerleri oluşturduk” dedi.


Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin parkın eksiklerinin tamamlanması ve ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarından sonra en kısa sürede açılacağını sözlerine ekledi.




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