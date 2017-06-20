Bin 265 kök kenevire, pitbull bekçi

Edinilen bilgiye göre, Burdur’a bağlı Ağlasun ilçesi Yeşilbaş Köyünde H.Ö isimli şahsa ait olan serada yasadışı kenevir yetiştirdiği bilgisini alan Jandarma Kaçakçılık Timleri, operasyon düzenlendi. Yasadışı kenevir ekimi yapan evin bahçesine gelen Jandarma ekipleri, seranın önüne bağlanmış pitbull cinsi köpek karşılaştı. Yasadışı ekilen kenevirlerin bekçiliğini yapan pitbull cinsi köpek, Jandarma ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Seraya giren Jandarma ekipleri, yapılan aramada bin 295 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. İkametinde bulunmayan yasadışı kenevir ekimi yapan H.Ö isimli şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda ele geçirilen bin 265 kök kenevir bitkisi, Ağlasun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilirken, yasadışı kenevir ekimi yapan H.Ö isimli şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.