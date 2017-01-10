Burdur beyaza büründü

BURDUR (İHA) – Burdur’da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Burdur Belediyesi ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını yaparken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadeleye başladı.

Burdur’da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte kar nedeniyle ulaşımda önemli aksamalar olmadığı öğrenilirken, Burdur-Antalya çift şeritli karayolu ve Burdur-Fethiye çift şeritli karayolunun ulaşıma açık olduğu bildirildi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Burdur-Antalya Karayolu üzerindeki Kurna rampası, Çeltikçi Beli ve Çubuk Beli, Burdur-Fethiye Karayolu üzerindeki Karaçal rampasında sürücülerin dikkatli olması ve zincirsiz yola çıkmamalarını istedi. Bazı kamyon ve tırların zincirsiz olması nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandığı da bildirildi. Burdur İl Özel İdaresi ise, Burdur merkez ve bağlı köy yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi.



Burdur Belediyesinden hummalı çalışma

Kar yağışı sebebiyle Burdur Belediyesi ekipleri harekete geçti. Burdur Belediyesi tarafından kent merkezinde kar küreme, tuzlama ve kar temizleme çalışmaları devam etti. İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı ve Cumhuriyet Parkı, Kuş Gözlem Evi ve Burdur Gölü’nün kar manzaraları ise görenleri etkiledi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 15 araç ve 350 personelle karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Başkan Ercengiz ayrıca vatandaşların olumsuz durumlarda mutlaka 153 numaralı ihbar hattını arayarak, belediye ekiplerini haberdar etmelerini istedi.



Sokak hayvanları unutulmadı

Karla mücadele eden Burdur Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı. Burdur Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Burdur Belediyesi ve Burdur Hayvan Dostları Derneği işbirliği ile parklara yapılan hayvan beslenme noktaları ile kentin ücra noktalarına kuru mama ve ekmek konuldu. Burdur Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, zor durumda olan sokak hayvanları için vatandaşların 153 numaralı hattı araması halinde, sokak hayvanları için kuru mama ve barınma desteği sağlanacağı bildirildi.



Öncelik taşımalı eğitimdeki öğrencileri evlerine teslim etmek

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle öncelikli olan taşımalı eğitimden yararlanan öğrencileri, evlerine sağ salim teslim etmek için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildiren Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak, "Kar yağışı devam ettiği için yollarımız haliyle kapanıyor. 5 personelden oluşan 14 ekiplerimiz sahada yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda önceliğimiz taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerimizi evlerine sağ salim teslim etmektir" ifadelerini kullandı.