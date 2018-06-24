Burdur il merkezinde gezici sandıkta 50 seçmen oy kullandı

Evlerinde yatağa bağımlı ve engelli olan seçmenlerin ayağına kadar seçim sandığı gitti

24 Haziran seçimlerinde Türkiye’de ilk kez uygulanan gezici seçim sandığı engelli ve yatalak olan seçmenlerin ayağına kadar gitti. Burdur da ise iki gezici seçim sandıklarının birinde 17 diğerinde ise 19 seçmen oy kullandırıldı. Gezici sandık kurulu başkanı Sedat Ekizler ve beraberindeki sandık görevlileri, 87 yaşındaki Vesile Deniz in evinde yakınlarının yardımı ile oy kullandırıldı. Gezici sandık kurulu başkanı Sedat Ekizler Burdur il merkezinde iki gezici sandıkta sandık görevlileri dahil 50 seçmenin oy kullandığını söyledi.