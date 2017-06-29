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29 Haziran 2017 17:50

Burdur il Spor Merkezleri açıldı

Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini eğlenceli ve spor odaklı geçirmeleri amacıyla düzenlenen İl Spor Merkezleri açıldı.

Burdur il Spor Merkezleri açıldı

29 Haziran 2017 17:50


Sporu sevdirmek adına 5-18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik her yıl yaz tatilinde açılan İl Spor Merkezleri için, Hüsnübayer Spor Salonunda düzenlenen açılış programına Vali Şerif Yılmaz, Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz sporcular ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde İl Spor Merkezleri sporcuları tarafından Tekvando, Güreş ve Halk Oyunları gösterisi sunuldu. Programda Vali Şerif Yılmaz, beraberindekiler kurslara katılan çocuklara, kurs süresince kullanacakları kıyafet ve çantalarını hediye etti.




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