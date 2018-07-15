Burdur’da çatı yangını korkuttu

Çatı katının ziftle kaplı olması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Merkez Konak Mahallesi Gazi Cami Sokak’ta bir apartmanın çatı katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmanın sonunda güçlükle kontrol altına aldı. Çatının kiremit ve ziftli kağıtla kaplı olması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangında binanın çatısı tamamen kullanılamaz hale geldi. 3 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangının çıkış sebebi, ekiplerin incelemeleri neticesinde belli olacak.