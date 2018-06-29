Burdur’da cinayet

Edinilen bilgiye göre, Merkez Çatağıl Köyü Süt Toplama Merkezinde E.A. çıkan tartışmada Mehmet Akbulut’un (33) başına silahla ateş etti. Başından ağır yaralanan Mehmet Akbulut yakınları tarafından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Akbulut’un yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları Acil Servis önünde toplanırken cinayeti işleyip firar eden Şüpheli E.A.’nın yakalanması için Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı.