Burdur’da gül ve lavanta turizmi canlandırılacak

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, bölge lavanta ve gül turizmi çalışmaları hakkında bilgi verdi. İzmir’de düzenlenecek olan Travel Turkey Turizm Fuarı’na Isparta ve Burdur’un birlikte katılacağını kaydeden Yılmaz, özellikle gül ve lavantanın bölge turizm destinasyonu için büyük kattı sağladığını söyledi. Lavanta ve gül sektörüyle birlikte bölgede ziyaretçi sayısının 250 bini aştığını belirten Yılmaz, “Lavanta ve gülle birlikte bölgede önemli bir destinasyon oluşmaya başladı. Özellikle gül ve lavanta, sadece bir il değil bölge turizmine katkısı en fazla olan sektörlerden bir tanesi oldu. Lisinia’ya gelen Salda’ya, Kuyucak’a gelen Sagalassos’a da gidiyor. Bölgede önemli bir destinasyon oluşmaya başladı. Bizimde arzu ettiğimiz buydu. Biz kırsal turizm açısından bu farklı alanları ne kadar fazla ziyaret ettirebilirsek insanların Burdur ilinde kalmalarını, konaklamalarını ne kadar fazla sağlayabilir isek biz turizmden istediğimiz payı alabiliriz” dedi.

“Mehmet Akif Ersoy’un ilk milletvekili olduğu toprakları, ata topraklarıyla buluşturmaya gidiyoruz”

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Arnavutluk’ta düzenleyeceği özel bir program olduğunu kaydeden Vali Yılmaz, “Salı günü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’n da katılacağı ki belki Arnavutluk’tan tam teyit edemedik ama Cumhurbaşkanlığı düzeyinde katılımın olacağı sempozyum ve ödül töreni olacak. Orada da ülkemizin tanıtılması ve Balkan ülkelerinde ki üniversitelerle yakın iş birliği kurulması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz Balkan ülkelerinin Rektör’lerini ağırladı, ülkemiz sadece kendi kara sınırları içerisinde değil, gönül coğrafyasında ve diğer ülkelerde de etkin bir şekilde tanıtım çalışmaları devam ediyor ve devam edeceğiz. Bizlerde buna katkı vermeye çalışıyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ilk milletvekillerinden olan Mehmet Akif Ersoy’un, ilk milletvekili olduğu toprakları ata topraklarıyla buluşturmaya gidiyoruz.”