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Burdur'da, ‘Okul güvenliği' toplantısı yapıldı

Burdur’da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesi için Vali Hasan Şıldak başkanlığında ‘Okul güvenliği’ toplantısı yapıldı.

Burdur'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesi için Vali Hasan Şıldak başkanlığında ‘Okul güvenliği' toplantısı yapıldı.



Toplantıya Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ve ilgili üç kurumdan şube müdürleri katıldı. Toplantının başında bu yıl uygulanacak okul güvenliği tedbirleri ile ilgili hazırlanan sunum gösterildi. Tedbirler kapsamında kurumlararası koordinasyonu gerektiren konular görüşülerek, müşterek yürütülecek hususlarda karşılıklı


görüş alışverişinde bulunuldu.


Vali Hasan Şıldak, okul çevrelerinde bu yıl alınacak ek güvenlik ve trafik tedbirleri ile öğrencilerinin 2018 - 2019 eğitim öğretim yılını huzur ortamı içerisinde geçirmelerini temin edeceklerini ifade etti.

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