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16 Mayıs 2018 11:32

Burdur’da özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiler

Burdur’un Yeşilova ilçesinde evinde özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren 1 kişi yakalandı.

Burdur’da özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiler

16 Mayıs 2018 11:32

Operasyonda, 50 kök Hint keneviri ile Hollanda’dan kargo ile gönderilen 16 adet Hint keneviri tohumu ele geçirildi.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Yeşilova ilçesi Koyunlarçeşme Mahallesi’nde E.A.’nın evinde oluşturduğu özel düzenekle uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen polis, Hint keneviri yetiştirmek için havalandırma, aydınlatma ve ısıtma sisteminin kurulu olduğu bir odayı tespit etti. Odada detaylı arama yapan görevliler, sistem için 16 çeşit sıvı gübrenin kullanıldığını belirlerken, 50 kök Hint keneviri, 16 adet Hollanda’dan kargo ile getirtilmiş Hint keneviri tohumu, 7 adet sarı renkli sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirdi.


Gözaltına alınan E.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.




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