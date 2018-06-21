Burdur’da Seçim Güvenliği Toplantısı

24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Vali Hasan Şıldak başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları Hayri Sandıkcı, Ali Nazım Balcıoğlu, Mehmet Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Yasin Tokgöz, İl Yazı İşleri Müdür Vekili Ramazan Şencan ve ilgili personel katıldı.

Pazar günü yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesini temenni eden Vali Şıldak, tedbirlerin tekrar gözden geçirildiğini söyledi. Seçim işlemlerini düzen içinde yapma ve yaptırma görevinin Yüksek Seçim Kurulunun denetiminde il ve ilçe seçim kurullarına ait olduğunu belirten Vali Hasan Şıldak, idare olarak görevlerinin kamu güvenliği ve huzurun sağlanması olduğunu ifade etti.