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06 Ocak 2017 16:46

Burdur’daki Gazeteciler’den fotoğraf sergisi

Burdur’daki Gazeteciler’den fotoğraf sergisi

06 Ocak 2017 16:46

Burdur Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.
Burdur’da görev yapan gazetecilerin fotoğraflarından oluşan Karma Sergi, İstasyon Caddesinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı
Sergide Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, “Basın tarihimizde kutlanmaya değer iki önemli günümüz var. Bunlardan ilki 24 Temmuz sansürün kaldırıldığı gündür. İkincisi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüdür. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün özel bir anlamı var. Bizde sahadaki çalışan arkadaşlarımızı onurlandırmak için ilk defa böyle bir fotoğraf sergisi açıyoruz” dedi.

Vali Yılmaz, gazetecileri tebrik etti
Sergi açılışı öncesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik eden Vali Şerif Yılmaz, “Verilen bir mücadelenin sonucunda alınan bir gün. Aynı gün bizim açımızdan da farklı bir gün ‘İdareciler Günü’dür. Yine o gün idarecilerin belirli hakları alması adına yapmış oldukları bir eylem sonucunda kabul edilen bir gündür. Hem idareci arkadaşlarımızın, hem çalışan gazeteci arkadaşlarımızın gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.
Fotoğraf Sergisinin sokakta yapılmasının güzel bir düşünce olduğunu belirten Vali Yılmaz, “Diğer bir hadisede aslında etkinliğin sokakta yapılması, sokakta çalışan arkadaşlarımızın çalıştıkları mekânda çalışmalarının ürünlerinin vatandaşımızla paylaşılması açısından da önemli ve değerli o nedenle farkındalığı ortaya çıkarılması açısından da güzel bir düşünce” ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından Vali Yılmaz, Belediye Başkanı Ercengiz ve beraberindeki protokol üyeleri sergi kurdelesini keserek, açılışı yaptılar. Sergiye gezen Vali Yılmaz, Başkan Ercengiz ve beraberindeki davetliler, gazetecilerden fotoğrafları hakkında bilgi aldı.



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