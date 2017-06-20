Haziran’da tişörtle snowboard keyfi

Dr. Tamer Albayrak, 12 yaşındaki oğlu Deniz Albayrak ile Davraz Kayak Merkezi’nde Haziran ayında snowboard yaptı.

Kısa kollu ile snowboard yapmaktan büyük keyif aldıklarını anlatan akademisyen Tamer Albayrak, “Bu fikir oğlumdan çıktı, çok severek yapıyoruz. Snowboard sezonu Mart ayının sonunda kapanmıştı. Biz de Davraz Dağının kuzey yamaçlarında kar kalmıştır diye otomobille gittik, kar kalan yerlerde snowboard yaptık, özlemimizi giderdik. Yazın kısa kollu ile hava sıcakken yapmak, çok keyifliydi. Kış mevsiminden daha keyifliydi çünkü kış mevsiminde üşüyorsunuz ancak yaz döneminde olduğu için üşümüyorsunuz ve keyif alıyorsunuz, kar da beklediğimden çok iyi çıktı, daha kötü ıslak bir kar bekliyordum fakat zemin güzeldi, o nedenle belki de Davraz’da bu tip yerlerde, bu mevsimde çıkarak kayılabilir, sezon uzatılabilir, kısa mesafeli rampalar yaparak, eğlenceli aktiviteler yapılabilir” şeklinde konuştu.