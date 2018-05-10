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10 Mayıs 2018 10:50

Hükümlülerin ürettikleri ürünler satışa çıktı

Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun teşhir ve satış mağazası hizmete açıldı.

Hükümlülerin ürettikleri ürünler satışa çıktı

10 Mayıs 2018 10:50


Mağazanın açılış törenine Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Cezaevi Savcısı Atilla Boztoprak, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Başekin ile cezaevi çalışanları katıldı.


Açılışta E Tipi Kapalı- Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Başekin, "Yıllardır atıl olan teşhir ve satış mağazamız, tutuklu ve hükümlülerin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak, alın teriyle para kazanmalarına vesile olacağı düşünülmektedir" dedi.


Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ise "Toplumumuzda hükümlü ve tutuklu dediğimizde demir parmaklıkların arkasına kapatılmış hiç bir şey yapmadan ceza çeken insanlar anlaşılıyor. Ceza İnfaz Kurumu’nda da olsa hayat devam ediyor. Oradakiler de bizim toplumumuzun bir parçası ve çoğunluğu bir süre kaldıktan sonra yeniden aramıza dönüyor. Bu insanların orada da hayatını anlamlı bir şekilde sürdürmesi ve tahliye olduğunda da hayata yeniden tutunabilmesi, toplumun saygın birer bireyi olabilmeleri için bu tarz faaliyetlere ihtiyacımız var. Bunun için Ceza İnfaz Kurumlarımızda meslek edindirme kurslarında eğitimler veriliyor" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Burdur ve çeşitli cezaevlerinin iş yurtlarında yapılan el ürünlerinin satışa sunulduğu mağazanın açılışı yapıldı.




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