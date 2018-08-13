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13 Ağustos 2018 17:58

Maganda kurşunuyla ağır yaralanan çocuk yaşam savaşı veriyor

Burdur’un Bucak ilçesinde, 12 yaşındaki Furkan Toprak’ın düğünde atılan tabancadan çıkan mermiyle ağır yaralanmasına neden olan damadın babası tutuklandı.

Maganda kurşunuyla ağır yaralanan çocuk yaşam savaşı veriyor

13 Ağustos 2018 17:58

Maganda kurşunuyla ağır yaralanan Furkan ise başındaki mermi ile yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor.


Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde, 11 Ağustos gecesi okul bahçesinde yapılan Cevat-Ayşegül E.’nin düğününde davetliler, tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada tabancaların birinden çıkan mermi, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bakkalın önünde oturan 7’nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak’ın başına isabet etti. Yaralanan Toprak, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne oradan da Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Maganda kurşunuyla ağır yaralanan Toprak’ın tedavisi Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Furkan’ın başındaki kurşun ise çıkartılamadı.


Olayla ilgili ise damadın babası Mustafa E. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgunun ardından adli makamlara sevk edilen Mustafa E. tutuklanıp cezaevine gönderildi. 6. sınıftan 7. sınıfa geçen 12 yaşındaki Furkan Toprak’ın babası İbrahim Toprak ve yakınları Devlet Hastanesi’nde 2 gündür nöbet tutuyor. Müjdeli bir haber bekleyen acılı aile umut içinde beklemeye devam ediyor.


Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fezullah Turgut, “Silahla yaralanıp Burdur Devlet Hastanesine gelen Furkan Toprak’ın ilk müdahalesi yapılıp ameliyatta alındı. Kurşunun tahrip ettiği yerleri tedavi ettik. Şu an kurşunu çıkartmadık. Hastanın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor” dedi.




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