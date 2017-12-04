Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri sahiplerini buluyor

Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da başlıyor.

1.cisi 2016 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde yapılan program, bu yıl Mehmet Akif’in topraklarında Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da gerçekleştiriliyor. Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılacağı programa çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tiran Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu ve Bilim Sanat Ödülleri Töreninde ayrıca Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘Fahri Doktora Payesi’ takdim edilecek.

Bilim ve Sanat Ödülleri Töreninde, bilim alanında sosyal bilimler ve fen bilimleri, sanat alanında sanat ve Türk İslam Kültürü Hizmet Ödülü ve Mehmet Akif Özel Ödülü olmak üzere toplam 5 kategoride 10 ödül yarın ki programda sahiplerini bulacak.

Yarın saat 09.00’da başlayacak Bilim ve Sanat Ödül Töreni Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi youtube sayfasından canlı olarak da izlenebilecek.

Sempozyum 6 Aralık Çarşamba günü sona erecek.