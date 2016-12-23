Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 13:37

MHP’li vekil Burdur’da kaza yaptı

MHP’li vekil Burdur’da kaza yaptı

23 Aralık 2016 13:37

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul Burdur’da trafik kazası geçirdi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un içinde bulunduğu 06 DB 0106 plakalı araç Burdur merkez Antalya kavşağında, Anıl Şahin yönetimindeki 15 DA 969 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada MHP’li Yurdakul ve sürücüler yara almazken, otomobillerde maddi hasar oluştu.
Kaza sonrası Milletvekili Yurdakul, El Bab Şehidi Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın Antalya’daki cenaze törenine katılmak üzere hareket etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    3°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç