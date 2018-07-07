Paraşütçüler, Burdur’da yarıştı

Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Burdur Belediyesi Başkanlığı ve Burdur Yamaç Paraşütü Havacılık ve Gençlik Spor Kulübü’nün organizasyonuna, Uşak, Sakarya, Eskişehir, İstanbul, Bursa, Burdur, Konya, Mersin ve Ankara’dan 22 sporcu katıldı. Burdur Gölü manzaralı Avşar Tepesi’nden başlayan yarışma, Halk Plajı’na yapılan hedef noktasında son buldu.

“Herkes bir kez uçmalı”

Bursa’dan yarışmaya katılan tek kadın sporcu Elif Güleryüz, Burdur’un çok güzel olduğunu belirterek, birçok ilde uçmasına rağmen göl manzaralı bir pistin çok güzel olduğunu söyledi. Uçmanın harika bir duygu olduğunu ifade eden Güleryüz, herkesin bir kez de olsa uçması gerektiğini dile getirdi.

Burdur Yamaç Paraşütü Havacılık Spor Kubülü Başkanı Muhammed Erşen "Türkiye’nin değişik illerinden gelen yarışmacılarımız var. Türkiye’nin bir çok yerinde böyle kalkış yerleri yok. Özellikle Burdur Gölü’ne karşı mükemmel bir manzara bulunuyor." dedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl temsilcisi Bahrikılıç Kılıçarslan ise, “Yamaç paraşütçülüğü için Fethiye Babadağ en mükemmel yer. Ancak Burdur Fethiye’nin minyatürü” diye konuştu.