Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 15:22

Paraşütçüler, Burdur’da yarıştı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı’nın faaliyet programında yer alan Burdur, Y’amaç Paraşütü Hedef Yarışması’na ev sahipliği yaptı.

Paraşütçüler, Burdur’da yarıştı

07 Temmuz 2018 15:22


Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Burdur Belediyesi Başkanlığı ve Burdur Yamaç Paraşütü Havacılık ve Gençlik Spor Kulübü’nün organizasyonuna, Uşak, Sakarya, Eskişehir, İstanbul, Bursa, Burdur, Konya, Mersin ve Ankara’dan 22 sporcu katıldı. Burdur Gölü manzaralı Avşar Tepesi’nden başlayan yarışma, Halk Plajı’na yapılan hedef noktasında son buldu.


“Herkes bir kez uçmalı”


Bursa’dan yarışmaya katılan tek kadın sporcu Elif Güleryüz, Burdur’un çok güzel olduğunu belirterek, birçok ilde uçmasına rağmen göl manzaralı bir pistin çok güzel olduğunu söyledi. Uçmanın harika bir duygu olduğunu ifade eden Güleryüz, herkesin bir kez de olsa uçması gerektiğini dile getirdi.


Burdur Yamaç Paraşütü Havacılık Spor Kubülü Başkanı Muhammed Erşen "Türkiye’nin değişik illerinden gelen yarışmacılarımız var. Türkiye’nin bir çok yerinde böyle kalkış yerleri yok. Özellikle Burdur Gölü’ne karşı mükemmel bir manzara bulunuyor." dedi.


Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl temsilcisi Bahrikılıç Kılıçarslan ise, “Yamaç paraşütçülüğü için Fethiye Babadağ en mükemmel yer. Ancak Burdur Fethiye’nin minyatürü” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Pazar
    Açık
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç