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22 Aralık 2017 12:27

Salda Gölünde ulusal kamp yapılacak

Burdur’un en önemli turizm değerlerinin başında gelen ve yapılan tanıtım çalışmalarıyla birlikte son yıllarda ilginin artarak devam ettiği Salda Gölü, Burdur Valiliği tarafından yapılan girişimler sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Gençlik kamplarına ev sahipliği yapacak.

Salda Gölünde ulusal kamp yapılacak

22 Aralık 2017 12:27


Konuyla ilgili Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklama şöyle;


“Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 22.08.2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğü giren “Salda Gölü Tabiat Parkı Gelişme Planı” kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda kalan Tabiat Parkı içerisinde 114 ada 2 nolu parsel Ulusal ve Uluslararası Gençlik Kamp alanı olarak belirlenmiş ve bu alanının Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisinin yapılması için gerekli işlemler başlatılmıştır.


Tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 2018 yılı içerisinde Salda Gölü Tabiat Parkı içerisinde yapılacak Ulusal Gençlik kampı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin TL ödenek ayrılmıştır”.




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