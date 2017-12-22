Salda Gölünde ulusal kamp yapılacak

Konuyla ilgili Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklama şöyle;

“Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 22.08.2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğü giren “Salda Gölü Tabiat Parkı Gelişme Planı” kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda kalan Tabiat Parkı içerisinde 114 ada 2 nolu parsel Ulusal ve Uluslararası Gençlik Kamp alanı olarak belirlenmiş ve bu alanının Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisinin yapılması için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 2018 yılı içerisinde Salda Gölü Tabiat Parkı içerisinde yapılacak Ulusal Gençlik kampı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin TL ödenek ayrılmıştır”.