TOKİ görüşmelerinde anlaşmalar başladı

Bugüne kadar 320 hak sahibiyle yapılan görüşmelerde 247’siyle mutabakat sağlandı.

1971 depreminin ardından Bozkurt Mahallesi’ne yapılan Depremevleri konutlarının yenilenmesiyle ilgili süreç hızla devam ediyor. TOKİ’nin müşavir firması GEDAŞ Şirketi’yle süren görüşmeler, Burdur Belediyesi Hizmet Kampüsü’nde yapılıyor. Firma tarafından bugüne kadar 320 hak sahibinden 286’sıyla görüşüldü. Bunların da 247’siyle mutabakat sağlanarak sözleşmeler imzalandı.

Bozkurt Mahallesindeki Depremevlerine yapılması için görüşmelerin başladığı TOKİ’yle ilgili mutabakatların hızla devam ettiğini vurgulayan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Zaman zaman gidip Hizmet Kampüsümüzde devam eden görüşmeleri izliyorum, vatandaşlarımızla görüşüyorum. Vatandaşlarımız oldukça memnun. Siyasete malzeme edilmeyecek kadar hayati öneme haiz bir konu. Bu işin siyaseti yok. Vatandaşımız insanca yaşasın. Burdur Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın tarafındayız. Yarın orada evler bitecek insanımız kömür yakma derdinden kurtulacak, yalıtım sorunu olmayacak, tertemiz pırıl pırıl bir alanda oturacaklar. Burdur’umuzun da girişinden itibaren şehir silueti kazandıracağımız marka bir proje oluşacak. Ben bu açıdan da çok mutluyum. Belediye başkanlığı mutlaka biter, görevi devrederiz ama o yapılan konutlarda oturan insanlar ‘Allah razı olsun’ derlerse bundan çok keyif duyarız. Ne kadar çabuk imza atılırsa o kadar çabuk inşaatlar başlar. 2019’un ikinci yarısından itibaren inşallah vatandaşlarımızın dairelerinin belirlenmeye başladığı, gidip evini görüp yüzünün güldüğü bir döneme ulaşırız” dedi.