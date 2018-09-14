Bursa'da 13 bin 580 öğretmene trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından trafik kazalarının azaltılması maksadıyla 100 günlük trafik eylem planı çerçevesinde 5-13 Eylül tarihleri arasında Bursa'da 13 bin 580 öğretmene trafik eğitimi verildi. Eğitime katılan öğretmenlere trafiğin tarifi ve unsurları, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliği, temel davranış şekilleri, trafik kazaları, trafikte kural ihlallerine uygulanan cezai müeyyideler, güvenli sürüş, emniyet kemeri, tehlikeli şerit değiştirme ve trafikte saygı konuları anlatıldı. Ayrıca okul geçit görevlileri projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul aile birliği koordinesinde belirlenecek öğretmen, öğrenci ve velilere eğitim verilerek tişört, şapka ve kırmızı düdük dağıtılacak. Okul geçit görevlilerinin tespit ettiği kural ihlalinde bulunan araç plakalarına ve sürücülerine cezai müeyyide uygulanacak.