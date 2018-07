15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bursa’da da kutlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na toplanan binlerce kişinin güvenliği için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü drone ile an be an alanı kontrol etti. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu drone kumanda ekranında kalabalığı izledi.