16 yıl sonra buluştular

Meslek dersi öğretmenleri Fikriye Aydın ve Belkıs Alalma’nın da yer aldığı buluşmaya öğrenciler, eşleri ve çocukları ile katılım sağladı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitim ve öğretim dönemlerini Sağlık Meslek Lisesi’nde 2002 yılında tamamlayarak mezun olan öğrenciler, 16 yıl sonra yeniden buluştu. Lise yıllarında meslek dersi öğretmenleri Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Fikriye Aydın, "Onlar bizim evlatlarımız. Yılların zorlu koşullarına meydan okuyarak birer aile kurdular ve bugün onlarla hasret gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa’dan Yenişehir’e bir kısım öğrencimiz ile otobüsle gidip geldik, yolun zor koşullarını aşarken onları sevgi ve saygı ile besledik. Her bir öğrencimizin bugün bir yerlere gelmesinden gururluyum. İnanıyorum ki, gençlerimiz birbirlerine sahip çıktıkça daha güzel günler uzak olmayacaktır" dedi.

Azimle başardılar, sevgiyle buluştular

Lise yıllarında birlikte okuyan ve 16 yıl sonra yine lise yıllarında olduğu gibi bir araya gelen yaklaşık 40 kadar öğrencilerinin aile kurmalarından ve hayata tutunmalarından gurur duyduğunu ifade eden öğretmenleri Belkıs Alalma, "öğrencilerimizin her biri bizler için evlattır. Onların başarılarını duymak, çocuklarımızın çocuklarını sevmek çok güzel. Yetiştirdiğimiz fidanların bugün meyve verdiklerini gördük. Öğrencilerimizin bazıları mesleklerinde yükselirken, bazıları zabıt katibi, gazeteci, gözlükçü, işveren olmuşlar bu çok güzel bir tablo. Dün elimizde birer çocuk olan gençlerimiz bugün çocukları ile aramızda. Bugün onlar bir arada oldukları için çok mutlu ama bizler de onların hayatta başarılı olduklarını gördüğümüz için gururluyuz" diye konuştu.

"Hepimiz önce kardeşiz"

Bursa Yenişehir Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinden Murat Kaya ve Uğur Keskin birlikte düzenledikleri platformda lise arkadaşlarını biraraya getirdiler. Lise yıllarına duyulan özlemin yıllar geçse bile unutulmadığını ifade eden Kaya, "insan dostlarını hiç unutmuyor ve elbette kardeşlerini de. Biz hepimiz kardeşiz, buluşmamız gerekiyordu. Özlemiştik birbirimizi ve yıllar sonra buluştuk" dedi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan Uğur Keskin ise, "Biz büyük bir ailenin kardeşleriyiz. Öğretmenlerimiz de yine yanımızda oldular. Buluşmaları devam ettirerek çocuklarımızı da bu büyük ailenin birer ferdi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.