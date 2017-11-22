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22 Kasım 2017 10:50

2 bin avcıya eğitim

DKMP 2.

2 bin avcıya eğitim

22 Kasım 2017 10:50

Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 2017 yılının ilk 10 ayında 2 bin avcıya eğitim verildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 74 avcılık kursunda 1854 avcı adayına eğitim, imtihanda başarılı olan 1806 kişiye ise sertifika verildiği bildirildi.


Açıklamada, “Bursa ilinde 29 kursta 780 kursiyere, Balıkesir ilinde 23 kursta 500 kursiyere, Bilecik ilinde 6 kursta 155 kursiyere, Çanakkale ilinde 11 kursta 298 kursiyere ve Yalova ilinde 5 kursta 121 kursiyere eğitim verildi. Düzenlenen eğitimi programları ile kursiyerlere 11 ana başlık altında toplam 32 saat teorik ders verildi. Kurslarda mevzuata göre avcılığın temel kuralları, avcılık için gerekli izin ve ücretler ile yasadışı avcılık fiilinin cezai müeyyideleri, temel harita okuma becerisi ve kampçılık kuralları, avına izin verilen ve koruma altına alınan hayvan türleri, avda güvenlik ve sürdürebilir avcılık konularında bilgiler verildi" denildi.




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