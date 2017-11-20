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20 Kasım 2017 02:42

2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu

Bursa’da 2 katlı ahşap boş bina, çıkan yangınla alevlere teslim oldu.

2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu

20 Kasım 2017 02:42


Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Ürün Cadde üzerinde bulunan iki katlı bir binada gece 01.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Ahşap binanın tamamını kaplayan yangında binanın çatısı çökerken ekipler yangının çevrede bulunan Daya Hatun Cami ve diğer binalara sıçramaması için önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Binada yapılan arama çalışmalarında içeride kimsenin olmadığı belirlendi.


2 katlı ahşap bina tamamen yanarken, binanın Recep U.(60) adlı bir vatandaşa ait olduğu ve uzun zamandır metruk halde olduğu tespit edildi.




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