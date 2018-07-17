U. adlı kıza, Bursa’nın İnegöl ilçesinde barakada tecavüz ettiği iddia edilen 9 kişi yüksek güvenlikle adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Çan’da oturan G.U., 4 Temmuz günü çerez almak için evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. G.U., önceki gün Eskişehir’de polisler tarafından bulundu ve haber verilmesiyle gelen annesi S.U.’ya teslim edildi.

G.U. evden çıktıktan sonra rahatsızlanması üzerine yanında duran tır ile Bursa’nın İnegöl ilçesine gittiğini ve burada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek başına gelenleri annesine anlattı. Anne S.U. da kızını alıp İnegöl’de jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu.

Uzman eşliğinde karakolda ifade veren G.U., İnegöl’de kırsal mahallede dolaşırken yanına gelen bir kişinin kendisini araca bindirdiğini ve ormanlık alanda bir hayvan çiftliğindeki barakaya götürerek tecavüz ettiğini ileri sürdü. G.U. daha sonra bu kişinin arkadaşlarının da kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Kimse olmadığı sırada barakadan kaçtığını anlatan G.U. otostop çekerek önce Kütahya’ya, buradan da trenle Eskişehir’e gittiğini söyledi.

Jandarmanın yaptığı çalışmalar sonunda G.U.’yu aracıyla barakaya götürüp tecavüz ettiği ileri sürülen C.Y. ile arkadaşları E.G. T.G. U.C. E.C. M.K. A.Y. İ.K. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin, barakadan kaçan kızı yolda görüp aracına aldığı ve baraj mevkiine götürerek tekrar tecavüz ettikten sonra yol kenarında bıraktığı iddia edildi.

Adliyeye sevk edildi

Gözaltı süreleri bir gün uzatılan 9 şüpheli bu gün emniyet ekipleri ve Jandarma ekiplerinin güvenliğinde adliyenin arka kapısından duruşma salonuna alındılar. Öte yandan mağdur engelli kız bu gün adliyede ifade verirken fenalık geçirerek hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Genç kızın annesi S.U. görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.