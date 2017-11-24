24 Kasımda şehit öğretmenler unutulmadı

Kurşunlu Cumhuriyet Ortaokulu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle program düzenlendi. İlk program kurdele kesilerek açılışı yapılan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kaymakamlık, İnegöl Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda şehitler için Kur’an-ı kerim okundu. Programda Belediye Başkanı Alper Taban bir konuşma yaptı. Taban, “Biz bu vatanı yolda geçerken bulmadık. Ama bana göre en büyük eksikliğimiz geçmişimizi tarihimizi bilmemek olduğunu düşünüyorum. Birçok toplumların başlarından badireler geçmiştir, lakin bunlardan kendilerine ders çıkarmışlardır. Ülkemizde huzur ve barış içinde yaşıyoruz. İnegöl barış, huzur şehri. Devletimiz şehit yakınlarına sahip çıkıyor. Milletimiz de sahip çıkıyor. Biz yardımlaşmayı seven bir toplumuz. Belediye olarak birçok faaliyete de katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından şehit öğretmenlerin hayatları sunum halinde izlendi. Bu sırada salondakiler duygu dolu anlar yaşadı. Salondaki törenin ardından programa okulun bahçesinde devam edildi. Okulun bahçesine Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gencer ve şehit Eren Bülbül adına yapılan Vatan Şehitleri Çeşmesi açıldı. Törene katılan şehidimizin babası İsmail Gencer ve annesi Şekernaz Gencer, çeşmeden su içti. Açılışta gözyaşı döken anne Şekernaz, şehit oğlu adına yapılan çeşmeden su içip bu suyla gözyaşlarını sildi.

Çeşme açılışının ardından 200 şehit adına temsili fidan dikimi yapıldı. Program helva ikramı ile sona erdi.