29 Ekim Mahallesi’ne park ve yeni aile sağlığı merkezi

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her hafta cuma günleri makamını mahallelere taşımaya devam ediyor. Başkan Bozbey, bu hafta 29 Ekim Mahallesi’ndeydi. Bozbey, buradaki çalışmalarına 29 Ekim Mahalle Muhtarı İsmail Keskin ile görüşerek başladı. Nilüfer Belediyesi’nin mahalleye yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını söyleyen Keskin, park ve yeşil alan ihtiyaçlarını dile getirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 505 ve 506. Sokak’ta Nato Boru Hattı’nın geçtiği toplam 37 bin metrekarelik alanda park yapacaklarını söyledi.

Yürüyüş yolları ve oyun gruplarının da yer alacağı park projesinde çalışmaların bütün hızıyla devam ettiğini söyleyen Bozbey, “29 Ekim Mahallemize kazandıracağımız parkın yapısal çalışmaları tamamlandı, yakında peyzaj çalışmalarına başlanacak” dedi.

Başkan Bozbey, 29 Ekim Mahallesi’ne yeni mahalle iletişim merkezi de kazandırmak istediklerini belirterek, “Mevcut aile sağlığı merkezinin de daha sağlıklı ortamda hizmet verebilmesi için bir düzenleme yapılacak. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün talep ettiği bina tipinde bir aile sağlığı merkezi için yakın zamanda çalışma başlatacağız” dedi.

Ertuğrulkent Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu’nun da ziyaret ettiği Başkan Bozbey, daha sonra bütün gün kendisinden randevu talep edenleri ‘Başkan Burada’ karavanında ağırlayarak görüştü.