40 yıllık eşini böbreğiyle hayata bağladı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yaşayan Çetinkaya çifti, uzun yıllar böbrek rahatsızlığı ile mücadele etti. Ayten Çetinkaya’nın böbrek rahatsızlığının artması üzerine böbrek nakli yapılması gerektiği söylendi. 40 yıllık hayat arkadaşı Bayram Çetinkaya ise hiç tereddüt etmeden eşine böbreğinin birini verdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tahlil ve tespitlerin ardından Bayram Çetinkaya’nın böbreği eşi Ayten Çetinkaya’ya uygun bulunarak ameliyata karar verildi. 8 saat süren operasyonun ardından Çetinkaya’nın böbreği eşine nakledildi.

Hayat arkadaşının sağlığı için hiç tereddüt etmeden böbreğini verme kararı aldığını dile getiren Bayram Çetinkaya, “1977 yılında eşim Ayten ile evlendik. 1993 yılında idrar yollarında bir kanama olduğunu tespit ettik ve fakülteye gittik. Fakülte idrar yollarında iltihap olduğunu söyledi. Doktorlar tarafından yapılan operasyon sonucunda bu kanama giderildi. Aradan 10 yıl geçtikten sonra tansiyon rahatsızlığı ile ilgili Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine müracaat ettik ve bunun böbrek rahatsızlığı ile ilgili olduğunu öğrendik. Bu sonucu öğrendikten sonra yaklaşık 16-17 yıldan beri fakülte hastanesinde tedavisine devam edildi. En son 2016 yılının sonlarına doğru bir rahatsızlık geçirdik. Kan değerlerinin yükselmesi sonucu böbreklerin daha da rahatsızlandığını, çalışamaz hale geldiğini öğrendik ve fakülte hastanesinde 1-1 buçuk ay yattık. Tedaviler sonucunda değerler düzelince tekrar taburcu olduk. Daha sonra tedaviye dışarıdan devam ettik ama bu süre zarfında değerlerin tekrardan yükselmesi üzerine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine tekrardan gittiğimizde değerlerin yüksek olduğu görüldü. Doktorlar artık böbrek nakli olacak dedi. Kan gruplarımızın bir olduğunu öğrendik. 40 yıl önce evlendiğim eşime hiçbir tereddüt duymadan böbreğimi verme kararı aldım. 8 Şubat 2018’de 8 saat süren operasyonla nakil gerçekleşti. Şu an ben taburcu oldum, ama hanımım fakültede steril bir ortamda yatıyor. Yanına giremiyoruz, tahlil ve tetkikler devam ediyor" dedi.

Eşinin durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen Çetinkaya, "Doktorların ve nakil hemşirelerinin gayretleri ve titiz çalışmaları sayesinde inşallah daha iyiye gidecek, daha iyi olacak. İnşallah bu günleri hiç görmemiş, yaşamamış gibi 15-20 gün içerisinde hanımımla beraber kol kola evimize döneceğiz. İlaçsız, stressiz bir hayat süreceğimize inanıyorum" diye konuştu.