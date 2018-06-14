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14 Haziran 2018 11:08

Afet Merkezi’nde öğretmenlere eğitim

Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde, Fethiye İlköğretim Okulu öğretmenlerine temel afet bilinci, depremle yaşam ve yangına ilk müdahale konularında eğitim verildi.

Afet Merkezi’nde öğretmenlere eğitim

14 Haziran 2018 11:08


Nilüfer Belediyesi’nin kente kazandırdığı Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, faaliyete geçtiği günden bu yana, çok sayıda kişinin afetler konusunda bilinçlenmesini sağlayan eğitimlere ev sahipliği yapıyor. Doğal afet ve acil durumla mücadele konusunda bilinçlenmek isteyen genç yaşlı her kesimden vatandaş, Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni ziyaret ederek, Nilüfer Belediyesi Afet ve Acil Durum Hizmetleri tarafından verilen eğitimlere katılıyor. Bu kapsamda bu defa da öğretmenler eğitim aldı.


Fethiye İlköğretim Okulu öğretmenlerine Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde teorik ve uygulamalı afet bilinci ile depremle yaşama eğitim verildi. Ayrıca Temel Seviye Yangın Müdahale ve Dumanlı Alan Tahliye Eğitimi de gerçekleştirildi. Teorik eğitimlerin ardından öğretmenler, deprem, duman kaçış, endüstriyel alan ve ev yangını simülasyon odalarında da öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu.




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