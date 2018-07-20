Ağır ceza reisi koruması bıçaklı saldırıya uğradı

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Servet Korkmaz’ın korumalığını yapan görevli polis memuru Mustafa Tarhan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, adliyeden evine gitmek için Bursaray Demirtaşpaşa istasyonuna gelen Mustafa Tarhan, burada 5-6 kişilik bir grupla henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Münakaşa büyüyünce zanlılar bıçak ve sopalarla Tarhan’a saldırmaya başladı. Hafif yaralanan Tarhan, olay yerine gelen ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kaçan şüphelileri arıyor.