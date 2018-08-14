Ahududu yetiştiricileri Büyükşehir’de

Türkiye’deki ahududu üretiminin yüzde 96’sının gerçekleştirildiği Bursa’da daha bilinçli tarım yapılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kalite ürün yetiştiriciliği için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ’Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında Bosna Hersek’e giden Bursalı çiftçiler ve kooperatif temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. İnceleme gezisinde edindikleri gözlem ve tecrübeleri aktaran çiftçiler, bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmaları anlattı. Büyükşehir Belediyesi’ne destekleri nedeniyle teşekkür eden çiftçiler, bilinçli üretimle ülkeye daha fazla katkı sunabileceklerini dile getirdi.

“Bursa’ya değer katıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Tarım A.Ş. aracılığıyla Bursa’ya değer katacak çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Aktaş, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde olduklarını belirtti. Özellikle ahududu üzerinde ciddi eğitimler ve faaliyetler yürüttüklerini anlatan Başkan Aktaş, "Ürünümüzün kalitesini yükseltmek hedefiyle Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında Bosna Hersek’e inceleme gezisi düzenledik. Geziye katılan çiftçilere sertifikalarını takdim ettik. Yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacaklar üzerine istişarelerde bulunduk. Hedefimiz, Bursa’da tarımda başarılı örnekleri içimizden çıkarmaktır. Ekonomik anlamda bu şehre dokunursak, hedefimize ulaşmış oluruz. Hayvancılık üzerine de ciddi çalışmalarımız var. Et kombina tesisimizle birlikte oluşturacağımız hayvan pazarı, 4 dağ ilçesine değer katacak" dedi.

Hedef, yılda 8-10 bin ton

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ise ahududu yetiştiricilerine yönelik yapılan Bosna Hersek gezisinin verimli geçtiğini dile getirdi. Ürünün kaliteli olabileceğini, kaliteli olduğunda iyi fiyata satılabileceğini, verimliliğin artırılabileceğini çiftçinin gördüğünü anlatan Bayizit, ahududu üretimi için Bursa topraklarının çok uygun olduğunu söyledi. Bursa’da 4 bin ton üretim yapıldığını, kısa zamanda bunu 8-10 bin tona çıkarabileceklerini ifade eden Bayizit, ürünü taze olarak değerinin üstünde de ihraç edebileceklerini aktardı.

Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül’ün de yer aldığı ziyaretin sonunda çiftçilere sertifikaları Başkan Aktaş tarafından verildi.