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Ailesinin işyeri alev aldı genç kız göz yaşlarına boğuldu

Bursa’da bacanın tutuşması sonucu alevlere teslim olan ahşap binada bulunan balık restoranı tamamen yanmadan kısa sürede söndürüldü.

Bursa'da bacanın tutuşması sonucu alevlere teslim olan ahşap binada bulunan balık restoranı tamamen yanmadan kısa sürede söndürüldü. İş yerlerinin yandığını gören genç kız uzun süre göz yaşı döktü.


Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki balık restoranda bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. İlk olarak çevrede bulunan vatandaşların, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın tamamen ahşap binayı sarmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. İş yerlerinin yandığını gören genç kız ise dükkanlarının söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Dükkana çok emek verdiklerini ifade eden genç kızı çevredeki vatandaşlar uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.


İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapılan restoranda maddi hasar oluştu.

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