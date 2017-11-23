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23 Kasım 2017 11:21

AK Parti’de dört ilçede adaylar belli oldu

AK Parti Bursa teşkilatlarında yaklaşan ilçe kongreleri öncesinde ilçe başkan adaylarını belirleme çalışmaları sürüyor.

AK Parti’de dört ilçede adaylar belli oldu

23 Kasım 2017 11:21


İl, ilçe teşkilatları ve genel merkez nezdinde sürdürülen istişareler sonucunda Harmancık, Büyükorhan, İnegöl ve Karacabey’de adaylar belirlendi. Harmancık’ta Yılmaz Ataş, Büyükorhan’da Üzeyir Tüfekçi, İnegöl’de Mustafa Ersan, Karacabey’de Ertem İşcan isimlerinde karar kılındı.


İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti’de değişimlerin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi. Salman, AK Parti kadrolarınca Bursa’ya yapılan hizmetleri taçlandıracak, gecesini gündüzüne katacak isimleri belirlemeye çalıştıklarını belirtti. Salman, sürecin Bursa’ya ve partilerine hayırlı olmasını diledi.




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