AK Parti’de dört ilçede adaylar belli oldu

İl, ilçe teşkilatları ve genel merkez nezdinde sürdürülen istişareler sonucunda Harmancık, Büyükorhan, İnegöl ve Karacabey’de adaylar belirlendi. Harmancık’ta Yılmaz Ataş, Büyükorhan’da Üzeyir Tüfekçi, İnegöl’de Mustafa Ersan, Karacabey’de Ertem İşcan isimlerinde karar kılındı.

İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti’de değişimlerin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi. Salman, AK Parti kadrolarınca Bursa’ya yapılan hizmetleri taçlandıracak, gecesini gündüzüne katacak isimleri belirlemeye çalıştıklarını belirtti. Salman, sürecin Bursa’ya ve partilerine hayırlı olmasını diledi.