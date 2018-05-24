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24 Mayıs 2018 11:04

Akıllı karga her iftar sofrada

Bursa’nın Mudanya ilçesinde iftar saati balkona gelen karga, karnını doyurduktan sonra ayrılıyor.

Akıllı karga her iftar sofrada

24 Mayıs 2018 11:04

Mümin ismi konulan karga, ailenin elinden aldığı ekmekleri afiyetle midesine indiriyor.


Bursa’da Bayrak ailesinin balkonuna gelen karga görenleri hayrete düşürüyor. Nerden geldiği bilinmeyen karga, muhabbet kuşu veya papağan gibi sıcakkanlılığı ile dikkat çekiyor. Ailenin verdiği köfte ve pideleri afiyetle midesine indiren karga, daha sonra ise balkondan ayrılıyor. Mümin ismi koydukları karganın çok akıllı olduğunu belirten aile, sadece iftar saati karnını doyurmak için geldiğini ve ona iyi baktıklarını söyledi.


Ailenin maskotu olan karganın ise ramazan ayından sonra ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.




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